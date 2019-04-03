«Хамка говорит о мотивации!»: Хейтеры высмеяли желание Виктории Бони подзаработать на обычных людях

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Зарабатывать на невежестве людей или как продать себя подороже - подписчики Виктории Бони считают, что у бывшей участницы «Дома-2» маловато образования для того, чтобы учить кого-то жить.

Еще несколько дней назад телеведущая поделилась в своей социальной сети Instagram новостью о том, что 14 апреля этого года в Москве состоится ее мотивационный семинар, который расскажет об энергии, ограничивающих убеждениях и искусстве быть женщиной. 1 апреля уже была запущена продаже билетов.

Конечно, сами цены, вызывают небольшой ажиотаж в сети у пользователей, ведь для того, чтобы увидеть и услышать Боню с 1 или 2 ряда, места которых имеют метку «VIP», нужно потратить целых 5 тысяч рублей, за места 3 ряда – 3 тысячи рублей, ранее они стоили около 4 тысяч рублей. Однако можно посмотреть и прямую трансляцию семинара, но за это тоже следует заплатить полторы тысячи рублей.

Большинство хейтеров достаточно дерзко высмеивают идею бывшей участницы проекта «Дома-2».

По их словам, чему может научить женщина, которая не замужем в возрасте 40 лет, ведет себя на экранах всей страны неподобающе, матерится в эфирах, а на проекте и вовсе вела себя как хамка. Некоторые указывают на тот факт, что Виктория пытается просто заработать на простых людях.

«Виктория, ну не совестно зарабатывать на невежестве людей, по-другому и не скажешь, если взрослые люди ведутся на такие «семинары». Мой совет вам, потратьте лучше эти деньги на профессионального психолога и тренинги, если у вас есть проблемы с мотивацией», «Такие же как Боня и придут туда, глупые, вы уже с рождения женщина, что ее нужно», «Хамка говорит о мотивации!», - возмущаются пользователи.

Буквально вчера телеведущая опубликовала Stories на своем аккаунте, где указано, что «VIP» мест осталось уже мало и следует поторопиться, чтобы их приобрести.

Как бы завистники и хейтеры не говорили, билеты на семинар Бони раскупаются с большой скоростью. Для самой Виктории этот семинар будет не первым, еще в 2017 году, она проводила очередной в Казани. Все билеты были раскуплены, а в зале не было ни одного свободного места. Правда, после окончания бывшую участницу «Дома-2» буквально закидали своими недовольствиями присутствующие. Зрители пояснили, посещение ее семинаров – это пустая трата денег и времени.



