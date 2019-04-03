«Пукну в глаз»: Ивлеева рискует остаться без гроша и Элджея из-за шуточного высказывания

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«Растеряет свою известность в один миг и потом будет побираться», - считают пользователи сети.

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram новый пост. На фотографии девушка переоделась в цыганку и залезла на офисный стол. В комментариях к публикации звезда в шуточной форме написала ироничный комментарий о гадалках и ясновидящих.

«Пукну в глаз, моментальный приворот», - пишет телеведущая.

Подписчики звезды считают, что данное поведение не уместно для Ивлеевой. Они предполагают, что это высказывание может в негативном ключе сказаться на жизни знаменитости.

Невероятную известность и славу Ивлеева приобрела долгим и упорным трудом. В начале своего пути Анастасия снимала короткие видео, как было модно по тем временам, в надежде пробиться на более высокий уровень и ей это удалось. На сегодняшний день Ивлеева имеет огромную аудиторию фанатов и поклонников, ее зовут работать на телевидение и предлагают главные роли в сериалах.

Еще одним достижением блогера является роман с популярным репером Элджеем, который так же имеет огромное состояние и радует свою девушку дорогостоящими подарками. Поклонники знаменитостей постоянно подсчитывают стоимость подарков, врученных Ивлеевой.

Поклонники звезды считают, что шутки про ясновидящих и гадалок могут отрицательно сказаться на жизни блогера. Фанаты уверены, что данное высказывание может «накликать» беду на юмористку и она рискует остаться без гроша и потерять все, что нажила непосильным трудом.