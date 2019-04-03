«Прощальный звон?»: Цымбалюк-Романовская намекнула на расставание с Шаляпиным

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На фоне слухов об измене Прохора с молодой гражданской США и разладе пары, поклонники увидели пронзительную боль в посте Виталины в Instagram.

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская разместила неоднозначное стихотворение в своей соцсети, где намекнула на расставание со своим возлюбленным - Прохором Шаляпиным. Строчками классика пианистка рассказала о том, что происходит у нее в сердце и в душе.

«Расскажите птицы…времечко пришло…неужели мы услышим со всех сторон…хрустальный звон…прощальный звон?», - строчки Виталины говорят о какой-то утрате.

Кроме того, девушка продолжила и под своим постом оставила хэштег #берегитесебяисвоихблизких, что явно символизирует чей-то уход. Пользователи предположили, что в скором времени выйдет передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где Виталина подробно расскажет об изменах своего мужчины. Несколько недель назад в сети прошел слух о том, что ее возлюбленный Прохор Шаляпин был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса с некой пышногрудой американкой. Девушка внешне напомнила очевидцам бывшую супругу Прохора – Алену Калашникову, на вид ей лет 22-25, рассказали в соцсети Instagram. По словам очевидцем, американка провожала Прохора на рейс до Москвы в Шереметьево. Выглядела девушка очень эффектно и очень дорого, демонстрируя ридикюль и обувь от известного бренда.

Судя по всему, опытный журналист Андрей Малахов вновь провел журналистское расследование и в скором времени выпустит прямой эфир. Также стало известно, что участникам телешоу запрещено распространять тематику предстоящих эфиров. Может быть именно поэтому, Прохор до сих пор публикует старые фотографии с Виталиной, создавая видимость пары и хорошее положение дел.

Но на самом деле, около месяца назад в прямом эфире «Русского радио» Прохор сообщил, что жениться еще раз не собирается и что сейчас это вовсе не в моде. А Виталина в свою очередь намекнула, что она находится в интересном положении. Судя по реакции пианистки, девушка мечтает выйти замуж и жить полной семьей, но Шаляпин ее мнения не разделяет, уповая на то, что они уже взрослые люди и официальности не нуждаются.

Вот и у поклонников закрадывается мысль, что Прохор просто «хайпует» и пользуется ее материальным состоянием, оставленным от прошлого брака с Арменом. В свою очередь, Виталина – мягкая и кроткая женщина и не перечит своим мужчинам, может именно по этой причине ее возлюбленные и пользуются ее вселенской добротой и наивностью.