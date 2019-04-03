Шепелев знает правду и молчит: Жанна Фриске могла лечиться с дешевом хосписе в Германии по своей воле

Сегодня, 05:05

После смерти певицы в СМИ начали активно обсуждать причину болезни Фриске и ее лечение. Острым был вопрос о том, почему изначально Жанна лечилась в дешевом хосписе в Германии, не выбрав более дорогое учреждение для излечения.

При этом все кому не лень «клевали» Шепелева, обвиняя его в пренебрежении жизнью матери своего сына Платона, однако, вероятно, Дмитрий до сих пор хранит в секрете эту историю. Есть версия, что Жанна по собственной воле отправилась на лечение в дешевый хоспис в Германии. Она могла таким образом скрываться от назойливых журналистов, которые пытались разузнать все подробности лечения Фриске.

Но после смерти Жанны Шепелева начали обвинять, что это он «запихнул» супругу в такое ненадежное медицинское учреждение. Звучали даже откровенные обвинения, что Дмитрий специально положил мать своего сына Платона в дешевый хоспис, чтобы от нее избавиться и при этом не тратить много денег на лечение.

Сейчас, когда стало ясно, что Шепелев действительно любил Жанну, можно выдвинуть версию, что Дмитрий знает правду и молчит, чтобы не провоцировать новые обсуждения вокруг Жанны Фриске и ее смерти. Тем самым не тревожить покой его семьи и не остывшие чувства к покойной жене. Жанна Фриске могла лечиться с дешевом хосписе в Германии по своей воле также и по причине понимания, что жить осталось не долго. Хотя перед смертью Фриске твердила, что хочет жить ради своего ребенка.