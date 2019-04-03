«Кети не пришла»: Отчаянный Гуф оставил послание под окном Кети Топурии

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Кети Топурия чуть не рассплакалась, увидев неожиданный сюрприз от Алексея Долматова.

Солистка группы А′Студио Кети Топурия и рэпер Алексей Долматов, известный, как Гуф были в отношениях около двух лет. На первый взгляд, пара производила впечатление двух любящих людей, готовых строить серьезные отношения. Кети и Гуф даже детей познакомили, многие поклонники перешептывались о предстоящей свадьбе артистов. Однако, в ноябре пара неожиданно для всех расстается, причиной слухов стала обоюдная отписка в Instagram. Ходили слухи, что причиной разлада в отношениях послужила измена Гуфа.

После расставания Гуф и Кети до сих пор кидают различные намеки друг другу в Instagram, складывается впечатление, что они играют по понятным только им правилам. Гуф неоднократно говорил, что очень любит Кети и всегда будет любить, в надежде, что все еще можно вернуть. Многие считают, что у Гуфа есть шанс все наладить. Несколько часов назад он добавил в Instagram публикацию с местоположением улицы «Новокузнецкая» и подписью «Пусто», именно также как называется его новый трек, пользователи предположили что это не просто так.

«Он ждал Кети на их месте, а она не пришла», «Отчаянный Гуф всю ночь спал под окном Кети Топурии», - пишут хейтеры. Возможно, они и договаривались, но она так и не пришла, после чего он в расстроенных чувствах поделился с подписчиками своей пустотой на душе.

Если обратить внимание на историю любимой Гуфа, то можно сделать вывод, что он оставил послание для Кети – нарисовал сердце под ее окном с инициалами «КТ». Кети опубликовала видео в stories Instagram со словами: «Я сейчас заплачу», скорее всего еще не отпустили чувства и ее.

После нового трека фанаты благодарят Кети, что она вернула им Гуфа, который напоминает им того Гуфа из 2009.

«Этот трек напомнил Гуфа из 2009. Четко», «Пять раз прослушал, так зацепило...Откровенный и честный трек» , «Кети прости его», - пишут пользователи слова поддержки Гуфу.