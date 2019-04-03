«Люблю больших, люблю попастых»: Седокова шокировала фанатов растолстевшей фигурой

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«Пивной живот и ляхи распластались», - пользователи сети недоумевают, почему певица настолько запустила себя.

На одном из выступлений Седокова предстала перед фанатами в не очень презентабельном виде, оголив некоторые части тела. Певица выступала на сцене в синих лосинах и коротком, шокировав фанатов растолстевшей фигурой. Поклонники звезды удивились увиденному и начали строить догадки, в связи с чем Седокова могла так запустить себя.

Многие подписчики считают, что данное поведение певицы может быть связано с пережитым стрессом. Ранее сообщалось, что Седокова судится с бывшим мужем, чтобы решить, кому достанется их общий ребенок. По решению суда дочь оставили бывшему мужу, но певица так же имеет право видеться с ребенком. Седокова отмечала, что крайне расстроена вынесенным решением и надеется, что в будущем ее бывший муж одумается и изменит свое мнение по поводу воспитания дочери. Поклонники певицы считают, что пережитый стресс мог отрицательно сказаться на фигуре артиски.

Стоит отметить, что в жизни Седоковой присутствуют не только стрессы и разочарования. Недавно звезда открыла собственный бар и организовала вечеринку, на которой собрались многие знаменитости. Все поддержали Седокову в ее начинании и пожелали успехов.

Как знаменитость, певица привыкла всегда тщательно следить за своей внешностью, чтобы у хейтеров не возникало новых поводов поглумиться над звездой. Но произошедшая ситуация вызвала бурную волну обсуждений и осуждений со стороны пользователей сети. Они призывают Седокову начать следить за собой и сбросить пару лишних килограммов.

«Люблю больших, люблю попастых», - некоторые пользователи сети сравнили фигуру Седоковой с бегемотом из мультфильма «Мадагаскар».