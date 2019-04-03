«Лопнули нервы»: Кристина Асмус высказала зрителям театра всё, что о них думает

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Актриса театра и кино посвятила длинный пост «недозрителям» за включенные во время спектакля телефоны.

Кристина Асмус вышла из себя, пишут пользователи сети. Девушке очень не понравилось, что во время её спектакля у кого-то из зрителей зазвонил телефон, после чего она разозлилась не на шутку. Асмус посвятила большой пост в Instagram, где отчитала людей за недостойное поведение.

«Нервный пост, не имеющий к фотографии никакого отношения. Вчера у меня был спектакль. И уже тысячный, нет, миллионный раз задаю себе вопрос - ну какого чёрта некоторые люди не выключают мобильные телефоны на время спектакля? Ещё и достают их из сумки по полчаса, пока он звонит Ну, дорогие мои, вы же всё равно ответить не сможете (надееееееюсь). А если ждёте от кого-то срочного звонка, то зачем идти на этот самый спектакль? Или в крайнем случае сделайте без звука и уж если ооооочень надо посматривайте иногда тихонечко на экран, не мешая окружающим зрителям и нам. Но, милые, выключайте при этом яркость!!! А то стоишь на авансцене, смотришь в тёмный зал, читаешь, например, драматичный монолог и видишь множество светящихся «маячков» Я-то ладно, я постараюсь не думать о ваших срочных заботах и заняться заботами своей героини. Но как вам может быть настолько наплевать на окружающих? У меня вот уже рефлекс на выключение звука и яркости телефона в театре или кино и «убить» соседа хочется, которому нас....ать Ааааааааа!!!! Ба-бу-шкааа!!!!!! Вам объявления перед началом, видимо, не достаточно. Что сделать? Стендапчик до спектакля вам забацать о пользе пожить без телефончика хотя бы пару часов? И ещё - если уж вам так скучно и не нравится спектакль, встаньте и уйдите! Зачем травмировать себя и своё зрение? Выйдете в фойе и тычьте там пальцами по своим мобильникам. Отдельный пост ещё можно написать про «а поговорить?» во время спектакля. Но пойду выпью пустырничка», - написала Кристина в соцсети.

Большинство подписчиков не стали спорить с разъяренной Кристиной и покорно «подписались» под каждым её словом. Другие, предположили, что такой нервный срыв не только из-за мигающих в темном зале телефонов.

«Кристина, у вас по всей видимости, что-то в личной жизни не ладится? Раз вы так на людей срываетесь?», - прокомментировала подписчица.

Теперь понятно, какой дьяволёнок прячется за ангельской внешностью Кристины Асмус. Если предположить, через что именно проходит Гарик Харламов, то его искренне становится жаль.