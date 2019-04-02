«Ужасные зрители»: Виторган высмеял поклонников, портящих его спектакли – сеть

Вчера, 22:49

Судя по последнему посту на странице актера, многие из посетителей его пьес совершенно не уважают творчество театральных работников.

Уже который месяц идет активная подготовка к спектаклю «В городе Лжедмитрове», который Максим Виторган всячески рекламирует у себя на странице в социальной сети. Актер пытается сделать качественную постановку, рассчитывает, что многие зрители не просто придут посмотреть на брошенного Собчак артиста, но и действительно насладятся театральным зрелищем. Оказалось, что далеко не все поклонники достойно ведут себя в зрительном зале. Виторган решил высказать наболевшее, и высмеял зрителей, которые портят его спектакли.

Очевидно, что на театральные постановки Виторгана и его команды приходят «ужасные зрители». Кто-то не отрывается от смартфона, другой занимается посторонними делами, а некоторые и вовсе умудряются уснуть. Такое поведение не может не рассердить, особенно, если пьеса готовилась с трудом на протяжении длительного периода времени. Одно непонятно, зачем тогда приходить в театр, если на это совсем нет никакого желания? Сатиричный снимок Виторгана понравился многим его фанатам.



