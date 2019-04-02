«Ищет братика сыну»: Лазарев мог найти в Греции новую суррогатную мать

Вчера, 22:25

Уровень медицины и желание сохранить отцовство в тайне могло повлиять на выбор страны для рождения второго малыша.

Сергей Лазарев накануне своего дня рождения внезапно отправился в Грецию. Там певец решил попрощаться со своим 35-летием, отпраздновать 36-й день рождения и отдохнуть перед плотной работой накануне Евровидения. Тот факт, что музыкант сорвался в одиночку, и оставил своего любимого сына дома в России в свой праздник несколько смутил поклонников. Не исключено, что истинная причина визита Лазарева в другую страну кроется в его планах по отцовству – возможно, певец ищет братика сыну, и решился на подобный шаг накануне дня рождения.

Судя по первому опыту исполнителя, он не намерен распространяться о своей личной жизни, и с особой щепетильностью относится к тайне рождения детей, а потому постарался максимально отдалиться от России, желая вновь скрыть появление у него ребенка. Ранее предыдущий факт обращения к суррогатной матери уже рассекретил Филипп Киркоров – именно поп-король показал, что данная репродуктивная технология абсолютно безопасна, и сейчас воспитывает двоих счастливых малышей.

Не исключено, что Сергей Лазарев, который души не чает в детях, решит скрасить жизнь Никите рождением второго малыша, и уже ведет переговоры с суррогатной матерью. В Греции певец мог найти новую суррогатную мать, которая подарит ему еще одного ребенка. По слухам, сын Лазарева мог появиться именно в результате такого материнства. Именно поэтому фанаты предполагают, что Лазарев мог решиться на такой шаг еще раз.