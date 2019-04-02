«Жанна была заменой Орловой»: Шепелев закрутил роман с Фриске ради «подката» к ее лучшей подруге - сеть

Вчера, 23:00

Дмитрий пытался спрятать нелюбимую женщину в немецком хосписе, не желая лечить, ведь болезнь Фриске разрушила все его возможные планы на Ольгу.

Со дня смерти певицы Жанны Фриске прошло почти 4 года, однако до их пор вскрываются странные подробности последних дней ее жизни, и будоражат сеть. Единственный любимый мужчина певицы Дмитрий Шепелев мог долгие годы ее использовать, играя чувствами в личных целях – ради общения с действительно любимой женщиной Ольгой Орловой, считают фанаты, обсуждая печальную историю Жанны в Сети.

Как известно, именно Ольга первой познакомилась с Дмитрием. Похоже, певица была очарована Дмитрием, а он пленен ее красотой и харизмой, однако сердце звезды принадлежало другому обеспеченному ухажеру. Вероятно, Орлова познакомила Шепелева с лучшей подругой Жанной Фриске не подозревая о его возможных чувствах. Жанна сразу же положила глаз на обаятельного парня с добрыми глазами и роскошной улыбкой, и между ними закрутился бурный роман.

Если Фриске была искренне заинтересована мужчиной, то он, похоже, закрутил интрижку с певицей ради «подката» к ее лучшей подруге, понимая, что только так получит шанс сблизиться с Орловой и в удачный момент сможет «отбить» любимую у любовника. По мнению пользователей, Жанна была заменой Орловой, а не любовью его жизни.

Видимо, болезнь Фриске разрушила все планы ведущего - страшный диагноз связал руки Диме, и поставил перед выбором - либо бросить Жанну и потерять все, включая честь, ребенка и карьеру, либо играть до конца. Очевидно - он выбрал второй путь, и пытался сделать последние дни любящей его женщины максимально счастливыми, играл на публику и покорил поклонников своей «искренностью», однако переступить через себя не мог. Вероятно, поэтому он с такой легкостью отказался от Фриске, спихнув ее в дешевых хоспис в Германии, чего родители певицы до сих пор не могут простить зятю.

После смерти звезды Дмитрий замкнулся, однако его могло «подкосить» осознание того, что Орлова потеряна навсегда, а не смерть «нелюбимой». Не исключено, что Екатерину Тулупову он выбрал именно из-за внешнего сходства с Ольгой и такого же внутреннего стержня - девушка может напоминать Диме о любимой женщине, которую он теперь упорно избегает.