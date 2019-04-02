«Колька обнищал»: Пригожин нанял «тамаду» Баскова на свою вечеринку – сеть

Вчера, 21:18

Теперь «натуральный блондин» будет развлекать родственников и друзей Иосифа.

Немногие знают, что 2 апреля Иосиф Пригожин отмечает крупный юбилей – 50-летие. Продюсер пообещал своим подписчикам, что намечается крупная вечеринка, и вместе с Валерией он уже встречает гостей. Скорее всего, торжество уже в разгаре. Одним из приглашенных гостей оказался Николай Басков, но роль на мероприятии у него будет особенная. Пригожин нанял его в качестве «тамады». Фанатам стало интересно, давно ли Басков стал подрабатывать на днях рождениях, свадьбах и других мероприятиях. Такюе пользователей волнует вопрос, сколько Пригожин заплатит певца или же тот споет для гостей бесплатно. В любом случае, Басков гордится такой почетной миссией и не забыл упомянуть об этом на своей странице в социальной сети.

«Колька обнищал», – прокомментировали некоторые фанаты последний пост на странице «натурального блондина». Что это, жест доброй воли или желание заработать лишнюю копеечку? В любом случае, Басков продолжает рассказывать о своих богатствах. В качестве подарка он преподнес имениннику дорогой одеколон. По крайней мере, Николай на этом акцентировал внимание, но точную сумму называть не стал. На что только не пойдут артисты, лишь бы подзаработать как можно больше денег, считают недовольные хейтеры.



