Ультиматум Влада «убил» звезду: Тодоренко отказалась от сцены из-за ревности Топалова - сеть

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Ревность к сцене разрушила любовь Топалова и Волковой, Влад из-за страха и болезненных воспоминаний мог запретить петь и Тодоренко.

Регина Тодоренко наделена не только яркой харизмой, но и превосходным голосом, который некогда пленил строгих судей шоу «Голос». К сожалению, певица не смогла дойти до финала, однако ее яркие выступления и чудные вокальные данные до сих являются самыми красивыми моментами шоу. Красавица строила успешную карьеру певицы начиная с участия в коллективе «Real O», затем занялась сольной карьерой, завоевывала музыкальные чарты, выпускала отличные клипы и подарила поклонникам альбом «Fire».

Регина не только великолепно поет, но и сама пишет песни, причем как для сольного творчества, так и для состоявшихся звезд. С недавних пор она успешно завоевывает телевидение только как ведущая – кажется, музыкальная карьера осталась несбыточной мечтой. Не исключено, что звезда отказалась от сцены из-за ревности Топалова. Певец очень трепетно относится работе, и возможно считает, что делить и карьеру и семью невозможно. Он успешно покоряет сцены, пока Регина довольствуется телевидением. Судя по активности девушки, она хочет петь, ведь развлекает себя и поклонников чудесным исполнением в перерывах между съемками, однако планов в этой сфере не строит.

Не исключено, что именно Влад Топалов вынудил супругу отказаться от музыки. В свое время сцена разрушила его любовные отношения с Юлией Волковой. Их бурный роман длился долго, пережил разрывы и скандалы. Влад даже готов был принять Юлию с дочкой от другого мужчины, сделал любимой предложение руки и сердца, однако в результате свадьбу отменили – в 2006 году молодые люди решили разорвать связь, и на этот раз окончательно.

Топалов болезненно переживал предательство любимой, и долго оставался один. Основываясь на тяжелом опыте, он вполне мог выставить жестокие условия Регине, и разделить с ней сферы деятельности, дабы амбиции и ревность не разрушили их союз. Ультиматум Влада «убил» звезду, отнял у поклонников кумира, и теперь Тодоренко поет только для себя, и довольствуется ролью на подпевках под гитару вместе с супругом, уверенны фанаты. По словам комментаторов, Топалову стоит оставить страхи в прошлом и начать доверять своей супруге, которая не дает ему поводов для ревности.