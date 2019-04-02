«Голы важнее!?»: Дмитрий Тарасов снова «забил» на жену и дочь ради футбола - Instagram

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Поклонники посчитали, что Тарасов снова будет пропадать на тренировках, пока жена жертвует карьерой ради семьи.

32-летний российский футболист Дмитрий Тарасов является активным пользователем социальной сети Instagram. В личный микроблог знаменитый мужчина регулярно публикует посты и кадры из своей жизни. Недавно Тарасов показал, что преступил к тренировках в сборной московского «Локомотива». Теперь поклонники опасаются, что история может повториться и Дмитрий снова «забьёт» на жену и маленькую дочь ради футбола, как это было в его первом браке. Напомним, что сейчас Тарасов состоит в третьем браке с моделью Анастасией Костенко.

«Голы важнее!?», - заявили интернет-пользователи, которые считают, что любовью всей жизни Тарасова всё-таки является футбол, а не полноценная и счастливая семья. Ранее стало известно, что решением суда спортсмена обязали выплатить первой жене 7 млн рублей, в качестве долга по алиментам, которые он отказывался начислять для своей дочери Ангелины.