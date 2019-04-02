Траур по любви: Бузова облачилась во всё черное после новости о девушке Лёши Свика

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Видимо, певица с трудом переживает очередной любовный треугольник в своей жизни.

33-летняя Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым потеряла веру в мужчин. Дело в том, что футболист изменял знаменитости и в итоге даже женился на своей любовнице. Сама Ольга пару лет не могла смириться с такой несправедливостью. Недавно Бузова намекнула на новые отношения с молодым музыкантом Лёшей Свиком и даже публично поцеловалась с ним. Однако и тут звезду «дома-2» ждал подвох. По слухам, у Лёши есть любимая девушка, а с Ольгой он только ради «хайпа».

Поклонники посчитали, что такая новость сильно расстроила певицу, из-за чего она облачилась во всё черное и теперь ходит в образе гота. Не исключено, что Бузова испытывает траур по любви, поскольку очередные её отношения заканчиваются ничем. Ранее Ольга встречалась с Денисом Лебедевым, которому потом, как оказалось, от звезды нужен был только пиар и деньги.