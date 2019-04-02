«Назло Криду»: Рудковская сделает Клюкину новой звездой - Сеть

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На такие подозрения натолкнули комментарии Рудковской к новой публикации Клюкиной в Instagram.

Блогер, модель и актриса Дарья Клюкина сейчас находится в Риме, где наслаждается солнцем, теплом и итальянской кухней. Путешествуя, Клюкина не забывает и о Instagram, продолжая активно рассказывать подписчикам о своей жизни. Ранее Дарья выкладывала сторис и показывала, как она занимается с репетитором английского языка и какие у нее успехи. А вчера девушка поделилась своими филологическими достижениям и рассказала о дальнейших планах по изучению языка. Модель призналась, что, несмотря на все ее усилия и старания, ей пока не удается преодолеть языковой барьер и спокойно «щебетать» на языке Шекспира за границей. Поэтому Даша поведала, что, когда в Риме ей нужно было организовать сюрприз, ей пришлось обратиться к персоналу отеля, чтобы найти в помощники русскоговорящего сотрудника. Однако в конце поста Клюкина пообещала, что в скором времени она обязательно свободно заговорит по-английски.

Откровенный пост-признание Даши собрал порядка 60 тысяч лайков и множество комментариев, где отметилась даже продюсер Яна Рудковская, которая написала, что Клюкина – «звезда». Возможно, Рудковская всерьез возьмется за карьеру Клюкиной и приведет ее на такие же недосягаемые вершины шоу-бизнеса, как уже привела своего подопечного Диму Билана, и сделает ее звездой. Кроме того, если верить слухам, когда-то Рудковская хотела заполучить Егора Крида к себе в команду, но у нее ничего не вышло, и поэтому теперь она будет поддерживать его несостоявшуюся невесту с шоу «Холостяк» назло своему несостоявшемуся протеже. Якобы, нало Криду Рудковская сделает из Клюкиной звезду, чтобы тот осознал свою ошибку и пожалел об отказе с ней сотрудничать.