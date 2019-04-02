«Патологический врун»: Черно намекнула на скорый развод с Оганесяном - сеть

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Звезда «Дома-2» поделилась, что муж не хочет решать ее проблемы и во всем винит только ее саму.

Накануне на официальной странице Александры Черно появился новый пост, с помощью которого она поделилась с поклонниками переживаниями, которые в последнее время ее одолевают. Знаменитость начала свое сообщение с того, что рассказала о своей давней мечте. Оказалось, что, как и большинство девушек, она всегда хотела родить ребенка, купить «большой дом, иметь собственную квартиру», а также машину. Наибольшая ее мечта до сих пор состоит в том, чтобы рядом с ней был «любящий честный муж».

Однако Черно намекнула, что пока ни одно из ее желаний не исполнилось. Она начала описывать человека, не называя его имени, однако подчеркивая, что им является ее супруг. Тогда она отметила, что он вовсе не является идеалом ее мужчины, а является лишь «патологическим вруном, который врет на каждом шагу».

По ее словам, она строит совместные планы на будущее с Иосифом Оганесяном, однако у него они оказываются своими, в которые она не входит. После всех этих фраз поклонники решили, что супруги готовятся к скорому разводу. Возможно, вскоре Саша Черно прямо расскажет им о своем решении.