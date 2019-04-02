«Месть подается холодной»: После публичного оскорбления от Богомолова Собчак вернется к Виторгану - сеть

Сегодня, 17:00

Обозвав Ксению демоном, Константин нажил опасного врага - Ксения может на зло любовнику воссоединиться с Максимом, чтобы публично его унизить.

Любовник Собчак Константин Богомолов вчера злой шуткой решил отомстить Ксении за жестокий розыгрыш, последствия которого мучали его на протяжении суток. Правда, назвав возлюбленную «опаснейшим человеком» и «демоном» он, вероятно, подзабыл о том, какой мстительной и коварной может быть гордая телеведущая - она не способна проигнорировать врагам ни один выпад. Собчак могла не простить даже любовнику публичного унижения, и похоже, уже подготовила ответный удар новоиспеченному оппоненту.

Сегодня она поделилась Stories, запечатлев себя в машине рядом с новым таинственным гостем своего шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущая выглядела великолепно – «боевым» макияжем в сочетании с удачной укладкой и привлекательным черным костюмом она будто намекнула, что намерена поупражняться в флирте и соблазнении мужчин. Об этом говорит и провокационный жест светской львицы – Ксения чувственно погладила грубую мужскую руку собеседника, будто доставляя удовольствие давнему поклоннику, и намеренно не показала его лицо в сети.

Не исключено, что новым гостем ее шоу станет «старый» муж Максим Виторган, к которому она вернется после публичного оскорбления от Богомолова, ведь, как написали фанаты, месть подается холодной. Актер, похоже, не теряет надежды вернуть жену и сына, и готов простить Ксении все измены и унижения. Не исключено, что нагулявшаяся Собчак вновь возобновила недружескую связь с Максимом, и в следующем выпуске шоу они публично объявят о воссоединении, тем более, что образ крепкой семьи станет весомым плюсом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, за кресло которого Ксения, по информации СМИ, намерена бороться до конца.