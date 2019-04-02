Своя только голова: Волочкову фотограф превратила в усохшего бодибилдера

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Балерину попытались «усовершенствовать» фотографы, но перестарались.

Недавно Анастасия Волочкова похвасталась кадрами с фотосессии – снимки примы в неожиданном образе появятся в ее книге «Плата за успех». На удивление, под последней публикацией Волочкова даже открыла комментарии, но, видимо, ненадолго.

Многие подписчики пришли в восторг от «обновленной» балерины. Другие же засомневались в профессионализме фотографа, который проводил съемку.

«Уж вашу то фигуру ни с чем не перепутать. С кого Леночка слепила сей образ?», - интересуются фолловеры.

Действительно на фото как будто позирует вовсе не Волочкова, а бывшая спортсменка по бодибилдингу. Фотограф перестарался с фотошопом – обвисшие руки примы вдруг превратились в накаченные, а талия сузилась до невозможности. Специалист просто напросто превратила Анастасию в усохшего бодибилдера. Своя у танцовщицы только голова, а тело как будто «одолжили» у кого-то другого.