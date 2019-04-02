Экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева бросила мужа – СМИ

Сегодня, 15:59

Знаменитость хватило двух лет, чтобы полностью разочароваться в браке с Алексеем Косинусом.

Недавно российские СМИ стали распространять информацию о том, что 36-летняя экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева бросила своего мужа Алексея Косинуса и уже даже подготавливает документы к разводу. Данная новость стала настоящим шоком для поклонников пары. Дело в том, что ещё недавно Алёны уверяла, что в её браке царит любовь, гармония и взаимопонимание, однако это оказалось не так.

Пока сама Водонаева предпочитает не комментировать ситуацию и отмалчивается. На данный момент даже близкое окружение пары не может назвать причину внезапного развода. Известно только, что Алёна и Алексей уже несколько месяцев не проживают вместе в одной квартире.