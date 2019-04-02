«Новый протеже»: после провала Лазарева Ревва станет новым «любимцем» Киркорова – Сеть

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Филипп Киркоров навел подписчиков на подозрение о том, что он мог присмотреть себе нового протеже.

Вчера, 1 апреля, в московском Крокус сити холл состоялось первое большое сольное шоу Александра Реввы. На премьеру были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказался и Филипп Киркоров. Сегодня мэтр поп-сцены решил поделиться своими впечатлениями от увиденного и разместил в Instagram обширный пост, где восхитился шоу и отметил, что зал был в восторге и все «насмеялись и натанцевались». Киркоров признался, что шоу Реввы – это «первоклассный яркий праздник» юмора, самоиронии, а также «клевых» песен и невероятного обаяния и таланта покорившего музыкальный Олимп резидента Comedy Club. Также в тексте Киркоров намекнул, что в скором времени он представит миру очередную «нетленочку», по типу его прошлогоднего хита «Цвет настроения синий».

Подписчики Филиппа Бедросовича хоть и выразили нетерпение по поводу ожидания нового хита, но и задались вопросом, не присматривает ли себе Киркоров нового «любимца» взамен Сергея Лазарева, которому пророчат провал на музыкальном конкурсе «Евровидение». Всем известно, что Лазарев едет в Израиль с композицией Scream («Крик»), которую Киркоров написал в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. Возможно, певец предполагает проигрыш Лазарева, поэтому и занялся поисками нового, более успешного протеже, считают фанаты.