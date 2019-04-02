«Не пришей кобыле хвост»: нетрезвая Водонаева устроила «зашкварные» танцы на вечеринке у Седоковой – сеть

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Экс-участница «Дом-2» пришла на открытие бара в черном платье, но потом дважды меняла наряды, а затем и вовсе надела бюстгальтер поверх футболки.

Алена Водонаева не так давно представила новую книгу, она пишет статьи в «глянцевые» издания и постоянно рассказывает, какой должна быть идеальная женщина. Вчера звезда призналась, что у нее пропали два кольца с большими бриллиантами. По слухам, Водонаева могла развестись со своим мужем-музыкантом Алексом Косинусом.

1 апреля, после объявления о пропаже драгоценностей, Алена Водонаева отправилась на открытие бара Анны Седоковой. Туда она пришла в черном элегантном платье, которое, по мнению пользователей, она получила за рекламу магазина одежды. Сначала Водонаева, отметили фанаты, вела себя сдержанно и пыталась демонстрировать «томную женственность».

Но потом, судя по всему после нескольких бокалов спиртного, Алена Водонаева переоделась в спортивный костюм и начала «отплясывать» под известные поп-хиты. Чуть позже, когда «градус вечеринки» накалился еще больше и Седокова стала танцевать в обнимку с Идой Галич, на стол вместе с ними решила залезть и Водонаева. Сначала она танцевала в стороне от них.

По словам фанатов, Алена Водонаева была на столе явно лишней. «Не пришей кобыле хвост», - написали пользователи Сети и отметили, что звезда «Дом-2» устроила «зашкварные» танцы. Якобы, нетрезвая Водонаева специально привлекала к себе так много внимания, чтобы забыться и не вспоминать о разводе. Конец вечера, который многие гости вечеринки показали у себя в Stories, Водонаева провела в бюстгальтере, надетом поверх футболки. Ближе к утру «позорные» ролики были поспешно удалены из Instagram¸ но некоторые пользователи успели их увидеть и сохранить.