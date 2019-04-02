«Кадобузы или бузокоды»: Бузова и Кадони спорят, как будут называть детей - сеть

Сегодня, 13:09

Певица намекнула, что находится с соведущим «Дом-2» в тесных отношениях.

В сети постоянно ведутся разговоры о том, кто может быть мужчиной одной из самых известных женщин страны Ольги Бузовой. Хотя сама исполнительница утверждает, что сейчас одинока, поверить в это готовы далеко не все. Помимо того, что ей часто приписывают романы, изредка она сама дает повод для подобных разговоров.

Так, вчера вечером певица ездила на съемки нового выпуска скандального телешоу. Пока запись еще не началась, она проводила время в своей гримерке, записывая «сторис» для своего аккаунта в Instagram. Как оказалось, в комнате она находилась не одна, а с Владом Кадони. Бузова пояснила, что решила немного разнообразить записи и позволила коллеге на камеру задать ей любой вопрос. Тогда он спросил, готова ли она родить от него детей, а также поинтересовался, как к этому отнесется ее аудитория.

Тем не менее, реакция певицы не выражала ее несогласия к предложению. Она даже стала спорить с Кадони, как они в будущем будут называть своих детей, «кадобузы или бузокоды». Стоит отметить, что больше всего голосов от поклонников поступило за первый вариант, за «кадобузов».