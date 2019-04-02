Меган Маркл и принц Гарри подверглись преследованиям папарацци в Лондоне

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На днях герцог и герцогиня Сассекские были замечены на выходе из одного из магазинов в Лондоне. Пытаясь дойти до автомобиля, Гарри и Меган пришлось буквально закрывать лица руками, чтобы защититься от вспышек камер папарацци.

В минувшую пятницу чета Сассекских была замечена выходящей из магазинчика в Кенсингтоне, известного тем, что он «предоставляет женщинам самые лучшие натуральные, органические средства по уходу за кожей», и предлагает различные процедуры, включая массажи и энергетическое лечение. По информации зарубежных СМИ, пара пробыла в магазине, который по такому особому случаю закрыли для простых покупателей, около двух часов.

Несмотря на приватность визита, вездесущие папарацци узнали, что популярная королевская чета находится в Лондоне. В итоге чете Сассекских пришлось буквально закрывать лица руками, чтобы защитить глаза от ярких вспышек фотоаппаратов.

Напомним, что появление первенца Меган Маркл и принца Гарри ожидается в конце апреля - начале мая. В букмекерских конторах Великобритании уже вовсю принимают ставки на пол и имя будущего малышка, и в большинстве своем люди уверены, что у пары родится девочка, которую назовут Диана или Виктория. Сбудется прогноз или нет – узнаем совсем скоро.