Мать довела до комплексов: Дочь Волочковой стыдится своей внешности

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Ариадна, похоже, боится стать такой, как ее родительница, которая все чаще становится объектом для насмешек.

Дочь Анастасии Волочковой уже несколько месяцев живет с отцом. Недавно наследница балерины поделилась снимком с подругой, который очень удивил фанатов. Дело в том, что Ариша зарисовала свое лицо, а в подписи к фото отметила: «У меня лицо как обычно».

Судя по всему, стыдится Ариадна своей внешности не просто так. Не исключено, что страх и неуверенность в себе возникли на фоне скандального поведения матери. Поклонники каждый раз с ужасом реагируют на внешность Волочковой, которая за короткое время изменилась в худшую сторону. По мнению пользователей, прима лишилась красоты из-за злоупотребления спиртными напитками. Вероятно, Ариадна боится, что вскоре ее внешность также станет объектом для критики. Не исключено, что именно мать довела девочку до комплексов.

Судя по всему, поклонники догадались, что неуверенность Ариши связана с мамой. В комментариях некоторые отметили, что то, как выглядит лицо девушки, зависит от нее самой – как она ухаживает за внешностью и как следит за своим здоровьем