«Как туалетную бумагу!»: Анна Бузова использовала сестру ради жизни в Москве – фанаты

Сегодня, 11:08

Поклонники посчитали, что младшая «кровиночка» никогда не любила старшую сестру и всегда только завидовала ей.

Всем известно, что самые популярные сестры страны Бузовы поссорились во время отдыха на горнолыжном курорте ещё в январе текущего года. С тех пор девушки упорно игнорируют друг друга и даже на день рождения родной матери не смогли переступить через свои обиды, чтобы провести время полной семьей. Стоит отметить, что точная причина такой крупной ссоры пока не известна. Однако фанаты во всём винят именно младшую сестру Анну, утверждая, что девушка всю жизнь использовала сестру ради сытной жизни в Москве.

«Как туалетную бумагу!», - заявили поклонники в микроблоге Анны Бузовой. Напомним, что именно Ольга помогла сестре открыть её первый бизнес, а именно магазин бижутерии. Неоднократно Бузова-старшая в Сети рекламировала украшения из магазина сестры, тем самым набивая ей клиентуру.