«Там отрежут, тут пришьют»: Анна Седокова подумывает сменить пол - сеть

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Образ мужчины, усы и короткие волосы – Седокова шокировала подписчиков новой публикацией и теперь они думают, что певица всерьез задумалась сменить пол.

Знаменитая певица Анна Седокова, которая всегда выступает на сцене в платьях и женственном образе и появляется на улице в таком же виде, недавно ошарашила своих поклонников. Звезда опубликовала в своем блоге, который насчитывает почти 5 млн подписчиков, новый пост.

На фотографии Седокова предстала в совершено новом для себя образе. На снимке певица выглядела как мужчина. У нее были короткие волосы, мужская рубашка и приклеены усы. Пост знаменитость подписала, что готовится к переменам в личной жизни или готова сама ей стать.

Также в публикации певица поблагодарила стилистов, которые помогли ей сделать данный образ. Возможно, спустя некоторое время, она будет так же благодарить хирурга, который поможет ей стать мужиной. Из-за ярких философских заявлений и необычного для певицы образа поклонники решили, что Анна Седокова подумывает сменить пол.

Большинство пользователей сети уверены, что данный образ совершенно не идет женственной Анне и осуждают ее за сделанный поступок. Некоторые поклонники уверены, что Седокова похожа на юмористку Елену Воробей. Другие же пользователи считают, что данный образ очень идет певице и в нем она выглядит строго и безупречно. «Там отрежут, тут пришьют», - комментируют публикацию пользователи сети.

Пока неизвестно, была ли публикация судьбоносной или же просто нелепой шуткой, но общественность уже гадает, какое мужское имя выберет для себя Седокова.