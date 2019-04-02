«Шутка удалась»: Корикова обманула фанатов своей беременностью - сеть

Сегодня, 10:19

Накладной живот, по мнению подписчиков, ввел в заблуждение поклонников телеведущей.

Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящее время ни с кем не состоит в отношениях, выложила фото в инстаграм, где она позирует в легком атласном кимоно, из под которого выглядывает недвусмысленный животик.

«Не хотела признаваться,но тут уже не скроешь... Лучше от меня узнаете,чем от желтой прессы..», - подписала свой пост девушка. Новость стала крайне неожиданной и воспринялась поклонниками актрисы «в штыки», они категорически отказываются верить в то, что это на самом деле может оказаться правдой.

«Шутка удалась, я вначале даже поверила, потом вспомнила какой сегодня день», «и вас с 1 апреля!!», «Ой, а я за Вас Елена так обрадовалась!Жаль, что шутка!С первым апреля Вас, Елена прекрасная!», «живот выглядит искусственно.», - прокомментировали новость подписчики девушки. По их мнению, Корикова обманула фанатов своей беременностью.

Стоит ли говорить, что в первые моменты после огласки новости поклонники Елены были мягко говоря обескуражены. Ведь она ни разу даже не намекала на свое «интересное положение».

По мнению фанатов, если бы эта беременность на самом деле была не «липовой», беременность телеведущей обнаружили бы на более раннем сроке, а не когда уже «живот на нос лезет». Было бы крайне сложно скрывать столь кардинальные изменения во внешности актрисы такое продолжительное количество времени.