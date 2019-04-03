«Развод на миллион»: Водонаева заявила о «пропаже» колец ради страховой выплаты — сеть

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Алена сообщила, что у нее пропали два дорогих кольца с крупными бриллиантами, девушка могла инсценировать кражу, чтобы получить деньги со страховки.

Сегодня ночью телеведущая заявила, что у нее пропали два роскошных кольца с бриллиантами. Она говорит, что это мог быть кто-нибудь из близких людей, так как малознакомых людей к себе домой она не пускает. Таким образом, доступ к дому имеет только ее муж, пара близких подруг и проверенный обслуживающий персонал.

Возможно, бывшая участница телепроекта «Дом 2» инсценировала пропажу драгоценностей с целью получить страховые выплаты за имущество. Так как девушка славится своей большой коллекцией ювелирных изделий, цена которых может доходить до миллиона, а то и больше. Тем самым, продав пару колец от именитых марок и получив за них выплату со страховки, можно неплохо разбогатеть.

Вчера Алена Водонаева была на открытии бара Анны Седоковой в роскошном черном платье, не исключая факт того, что девушка могла надеть и кольца, чтобы похвастаться перед знаменитостями. А после этого так увлеклась согревающими напитками, что совсем не уследила за драгоценностями на своих пальцах. Ведь она даже залезла и стала танцевать на окне с лифчиком поверх одежды.

Многие порекомендовали телеведущей обратиться в правоохранительные органы, чтобы они занялись расследованием. Но сама Водонаева заявила, что уж лучше сходит к гадалке, которая укажет ей, где искать пропажу. Конечно, совсем не нужно подключать полицию, если пропажа как таковая это развод страховой компании.