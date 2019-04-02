«Свик погрыз?»: Бузова опозорилась перед фанатами «зачуханным» маникюром

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«Нужно срочно сделать маникюр», - сказала звезда в своей Stories, продемонстрировав фанатам непрезентабельные ногти.

Ольга Бузова – знаменитая телеведущая, певица, дизайнер и еще много чего, привыкла следить за своей внешностью и одеваться «с иголочки». Звезда часто посещает салоны красоты, где стремиться привести себя в полнейший порядок, дабы не вызывать у поклонников резких скачков настроения и лишний раз не провоцировать хейтеров. Тем более, у Бузовой с недавнего времени появился молодой человек. Леша Свик, который недавно записал с ней новый трек, на одном из недавних выступлений публично поцеловал «подругу» прямо на сцене.

В этот раз Ольга, как обычно, рекламировала различную косметику в своем Instagram. В одном видео было отчетливо видно зачуханный маникюр певицы. В следующей «истории» Бузова поспешила оправдаться за свой непрезентабельный вид и сказала, заливаясь смехом, что ей необходимо сделать маникюр. Свои слова певица подтвердила, показав пользователям сети руки с неухоженным маникюром.

Пользователи сети были ошарашены таким поведением Бузовой. Ее беспечный смех и неуважение к себе заставило многих пользователей интернета пересмотреть отношение к певице. Фанаты считают, что публичная личность, особенно такая как Бузова, должна быть идеальна во всем и должна безукоризненно следить за своим внешним видом. Этот позорный выпад может принести звезде дурную славу, и она с легкостью может зарекомендовать себя как неряшливая мадам.

«Это тебе Свик погрыз?» - не упускают шанса посмеяться пользователи сети.