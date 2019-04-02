«Шальная императрица»: На открытии бара Седоковой Водонаева устроила «пьяный» тверк

Сегодня, 05:20

Лифчик поверх одежды и безумные танцы на окне — Водонавева «перебрала» и пустилась в «дикий» пляс на открытии бара Анны Седоковой.

Сегодня ночью состоялось торжественное открытие бара певицы Анны Седоковой. На событие пришло множество популярных личностей и звезд российского шоу-бизнеса. Например, Ольга Орлова, Анатолий Цой, Наталья Рудова, Гоар Аветисян и другие. Не обделила своим вниманием и телеведущая Алена Водонаева, изначально она появилась в изящном черном платье в пол.

Однако спустя некоторое время, вероятнее всего под действием согревающих напитков, все пошло не так, ну для Водонаевой все было весело. Бывшая участница телепроекта «Дом 2» предстала уже в ином образе, надев нижнее белье поверх одежды и взобравшись на окно начала танцевать пьяный тверк на радость публике. Фанаты и поклонники отметили несовершенство фигуры модели, сомневаясь в талии, которая в обхвате заявлена 57 сантиметров. И подвергли критике актрису без фильтров и масок, называя ее в шутку шальной императрицей.

Сама Водонаева пропагандирует здоровый и правильный образ жизни, порой выступает даже в роли филолога и писателя. Она написала книгу о том, как стать настоящей женщиной. Для своих подписчиков в Instagram она ведет бьюти-блоги о правильной жизни. Но на громком мероприятии 36-летняя телеведущая явно переборщила с увеселительными напитками и показала себя в дурном свете в таком большом скоплении известных и влиятельных людей.