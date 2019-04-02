«Как пропитуха»: Поклонники Бузовой присылают ей косметику, чтобы избавить от проблем с лицом

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Патчи в большом количестве присылают поклонники певице, дабы подправить ее лицо после очередных попоек.

В своих многочисленных Stories телеведущая Ольга Бузова рассказала фанатам, что ей в большом количестве присылают патчи для глаз, которые она постоянно использует. «Без патчев я жить не могу и использую их днем, ночью, перед съемками и вообще всегда», - говорит артистка. Не удивительно, ведь данные косметические средства нужны для того, чтобы убирать отеки и покраснения глаз, которые от концертных графиков, перелетов и алкогольных трипов стали частыми гостями на лице Бузовой.

Пользователи сети связали данный пост с тем, что у звезды появились серьезные проблемы с лицом. Дабы избавить кумира от нежелательных неприятностей, они преподнесли в качестве подарка косметическое средство, что, само по себе, является дурным тоном.

Средства по уходу за собой чаще всего презентуют людям, у которых в этом плане возникают некоторые проблемы. Пользователи сети считают, что патчи для глаз необходимы певице, чтобы избавиться от состояния «отходняка». В сети частенько мелькают фото и видео, где Ольга позирует «со стаканом». Напряженный график певицы предполагает, что у нее могут возникнуть проблемы со здоровьем и внешним видом, в основном - лицом. Ведь постоянные концерты, недостаточный сон и перелеты могут отрицательно сказаться на жизни знаменитости. После прошедших концертов, многие поклонники уличили Ольгу в злоупотреблении алкоголем.

«Как пропитуха», «Думаешь патчи помогут?», «Слезай со стакана и начинай петь», - комментируют ситуацию хейтеры телеведущей.