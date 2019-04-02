Собчак: «Буду учить вас жизни!»: Ксению раскритиковали за хамское лицемерие

Сегодня, 03:39

Измены, расставания и алкоголь — телеведущая может похвастаться только этим, считают фанаты. Однако, она более самоуверенна и считает, что может научить жизни своих поклонников в рамках рекламной акции автомобильного бренда.

В своем Instagram телеведущая Ксения Собчак сообщила подписчикам, что сегодня в 20.00 она выйдет в прямой эфир в рамках рекламы Audi. Говоря при этом, что расскажет о своих правилах жизни и ответит на самые каверзные и интересные вопросы. Собчак именно так и сказала: «Буду учить вас жизни!». Это вызвало негодование у подписчиков телеведущей, они раскритиковали ее за хамское лицемерие, и что Ксения Собчак может только научить как изменять, разругаться с друзьями и жить на папины деньги.

Не секрет, что у Собчак давно разлад в отношениях с мужем Максимом Виторганом и связывает их только сын и штамп в паспортах. Однако, Ксения считает, что даже в таком положении может научить кого-то, как правильно жить. Автомобильная компания Audi Russia могла проплатить Ксении такой пиар-ход, чтобы за счет популярности актрисы еще больше разрекламировать немецкий бренд, не заботясь о формате беседы. Так как многие утверждают, что с такими правилами жизни, как у Собчак, невозможно создать крепкую семью.

В данный момент у компании Audi Russia ведется масштабная рекламная акция. И маркетологи бренда напрямую занялись звездами российского шоу-бизнеса. Например, Максим Галкин также разыгрывает автомобиль марки Audi, конечно же на определенных условиях. Но в данный момент компания подтянула скандальную Собчак, да еще и с предлогом о том, как жить. Вероятнее всего данный факт сработает как антипиар для компании.