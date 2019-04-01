«Я и отец – одно»: Джигурда-«Иисус Христос» помешался на религии

Вчера, 21:58

Месяц «заточения» в православной церкви на молитвах и воде изменили мировоззрение певца.

Никита Джигурда поделился с поклонниками неожиданным эпизодом из своей жизни. Около 30 лет назад певец едва не довел себя до анорексии. По словам артиста, известный кинорежиссер предложил ему сыграть роль Иисуса Христа в новом фильме. Джигурда решил подойти к этому вопросу со всей ответственности, а потому остановился на методе похудения, пропагандируемом многими философами.

Проштудировав все популярные способы голодовки, он посадил себя на жесткую диету и на протяжении 30 дней «питал» свое тело только водой, молитвами и службой в православной церкви.

По словам певца, этот месяц сильно отразился на его дальнейшей жизни – с тех пор он, похоже, помешался на религии, и полон уверенности: «Я и отец – одно». Похоже, Никита Джигурда уверен, что месячный опыт сделал его намного ближе к священному миру, что резко выделяет его среди толпы «грешников». Кажется, певец абсолютно уверен, что Джигурда-«Иисус Христос» неразделимые понятия.