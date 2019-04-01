«Ах, какая женщина»: Похудевшую Тину Канделаки фанаты сравнили с Анджелиной Джоли

Вчера, 18:40

Популярная телеведущая продемонстрировала результаты своей активной работы в спортивном зале.

Тина Канделаки уже много лет регулярно занимается спортом и по праву считается одной из самых спортивных российских знаменитостей. Более того, телезвезда активно следит за своим питанием и является поклонницей исключительно правильных, полезных и здоровых продуктов. Стоит отметить, что такой образ жизни дал свои положительные результаты и сейчас Канделаки выглядит превосходно.

«Ах, какая женщина», - прокомментировали свежее пляжное фото знаменитости её подписчики в Instagram. Более того, похудевшую Тину Канделаки фанаты сравнили с голливудской звездой Анджелиной Джоли, но только в молодости.