«Как попа мартышки»: Дмитрий Тарасов ужаснул фанатов накаченными губами

Вчера, 14:55

Экс-супруг Бузовой продемонстрировал опухшие губы в своем аккаунте.

Недавно Дмитрий Тарасов опубликовал пост, посвященный проекту Вахта Памяти. «Волонтеры выходят в поля сражений Великой Отечественной Войны и ищут все, что связано с памятью тех времен», - объяснил суть проекта футболист.

Рассказ Тарасова, судя по всему, мало кого заинтересовал – фанатов больше заинтриговала фотография, которую футболист добавил к публикации. Дмитрий ужаснул подписчиков накаченными губами. Подписчики обратили внимание, что губы спортсмена, выглядят слишком опухшими, как будто их накачали ботоксом. «Ты губы накачал?», - интересуются шокированные фанаты.

«Губы как попа мартышки», - смеются пользователи сети. Некоторые все-таки предположили, что Тарасов просто напросто неудачно отфотошопил снимок, поэтому и губы расплылись.