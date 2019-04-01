«А на русском слабо?»: фанаты высмеяли Киркорова за поздравление Лазарева на английском языке

Вчера, 11:57

Филипп Киркоров решил поздравить своего коллегу Сергея Лазарева с днем рождения на английском языке, за что подвергся нещадной критике в Instagram.

Сегодня, 1 апреля, российский популярный исполнитель и участник музыкального конкурса «Евровидение-2019» Сергей Лазарев отмечает день рождения. В этот день именинник, улетевший отмечать праздник в солнечную Грецию, принимает поздравления не только от друзей и родственников, а также и от коллег. Одним из первых «отметился» в Instagram Филипп Киркоров, поздравивший Лазарева на английском языке. Филипп Бедросович пожелал молодому исполнителю счастливого дня рождения, счастья и любви, а также рассказал, что он знает Сергея половину его жизни, следил за его карьерой и восхищен его талантом, страстью и профессионализмом.

Также Киркоров признался, что конкурс «Евровидение» сблизил их еще больше, так как они разделили честь и ответственность представлять нашу страну в Израиле. В завершение «король» отечественной эстрады отметил, что в этом году он еще больше гордится Лазаревым, потому что тот выбрал трудный путь, и Киркоров уверен, что певец выступит на «Евровидении» на высоком уровне. Поздравительный пост исполнитель хита «Цвет настроения синий» сопроводил видео, смонтированном из совместных фото и видео с Лазаревым и идущего под композицию Scream.

Подписчики Киркорова не оценили его знания английского языка и «набросились» на исполнителя, задавшись вопросом, с каких это пор отечественные исполнители обращаются друг к другу на английском языке. Фанаты предположили, что это очередные «понты» и напомнили Киркорову, что Лазарев пока еще «понимает по-русски». Нашлись и те, кто высмеял Филиппа Бедросовича и вызвал его на лингвистический батл, спросив «а на русском слабо?».

В этом году Сергей Лазарев везет на «Евровидение» в Тель-Авив (Израиль) композицию Scream («Крик»), автором которой выступил Филипп Киркоров в соавторстве с американской певицей Шерон Вон и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Релиз Scream состоялся 9 марта.