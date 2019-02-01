Макеева могла решиться на измену с «фриком» Витасом ради славы

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Самостоятельно Анастасия Макеева не может протоптать себе дорожку в мир шоу-бизнеса, поэтому старается добиться этого всеми удобными методами, полагают поклонники. Несмотря на хорошие вокальные данные, ее воспринимают не более, чем актрису. Возможно, Макеева хочет продлить дело отца, который первым из семьи пошел по музыкальной тропе.

Известная актриса Анастасия Макеева недавно выступила на одном из праздничных концертов, посвященных 8-му марта вместе с Витасом, несмотря на то, что ее позиционируют как актрису. Правда, ее наряд, который она подобрала для выступлений, сбил многих с толку - полуоголенная грудь и супер-короткая длина уж точно не к лицу женщине, которая недавно вышла замуж. Вполне возможно, что она захотела соответствовать своему партнеру по песне, который знаменит в последние годы своими выходками, а не вокальными способностями.

В сети разгорелась дискуссия, что же на самом деле объединяет Витаса и Макееву. Некоторые предположили, что актриса связалась с «фриком», поскольку ей захотелось побольше славы, а другие утверждают, что Макеева могла решиться на измену новому мужу с Витасом, чтобы стать известной певицей, чтобы угодить своему отцу. К слову, Макеева часто выкладывает в сеть видео со своим исполнением песен, но почему ей не удается заниматься поистине любимым делом, понять никто не мог.

А разгадка ясна: для того, чтобы стать известным певцом в это время необходим не голос и слух, а эпатаж, скандалы и другие неприятные для нормальных людей вещи. Поскольку к ее личности столько внимания, как, к примеру, к Бузовой не было приковано все это время, и она ограничилась всего лишь неприятным разводом с Матвейчуком, то вполне понятно, почему ей дорога в шоу-бизнес закрыта.

Правда, не все так безнадежно: после волны слухов о тайном романе с Витасом, Макеева все же может получить заслуженную порцию черной славы, которой так добиваются отечественные звезды. Кто знает, может с предположений фанатов и начнется реализация ее мечты детства.