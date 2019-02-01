«Порча на смерть»: Шевцова могла обратиться за помощью к колдуну Кадони ради мести Гуфу

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Гуф потерял не только Кэти Топурию, но и интерес к жизни и музыке. Подозрительно, что это произошло после того, как Яна Шевцова рассказала о своей беременности от репера.

Всем известно, что на проекте «Дом-2» чаще всего конфликты между участниками и ведущими спланированы по сценарию, а за кадром участники поддерживают хорошие отношения. Судя по публикациям Ольги Бузовой, в гримерках проекта висят даже рейтинги участников шоу, согласно которым кто-то может оставаться долго на «Дом-2», а кого-то не станет через несколько эфиров. Поэтому вполне вероятно, что бывший колдун и участник «Битвы экстрасенсов» поддерживал дружескую связь с Яной Шевцовой, хотя в эфире ее постоянно критиковал и подкалывал, выражая свою неприязнь к ней.

Стоит отметить, что Яна Шевцова действительно вступала в половой контакт с Гуфом, за что не раз подвергалась критике со стороны Кадони и остальных участников телестройки. Ее даже обвиняли в расставании репера с Кэти Топурией, но певица опровергла данные слухи и уточнила, что на это были другие причины. Шевцова доказывала, что ждет ребенка от Гуфа, но тот, судя по его комментариям в видеообращении, не верит ни одному слову девушки, хоть и подтверждает, что половой акт у них все же был. Правда, Гуф убежден, что Яну Шевцову под него подложили, а у некоторых пользователей сложилось впечатление, что он в тот момент был чем-то одурманен.

Репер отрекся от связи с Шевцовой, как нечистая сила от ладана, что могло, безусловно обидеть девушку. Но учитывая ее связь с Владом Кадони, который обладает экстрасенсорными способностями, есть вероятность, что телеведущий по просьбе девушки сделал тайный обряд, который имеет название «порча на смерть». После него, как утверждают экстрасенсы, человек может потерять интерес к жизни, и лишается всего, что ему дорого.

Шевцова могла обратиться за помощью к колдуну Кадони ради мести Гуфу, поскольку тот на всю страну ее опозорил и назвал нелицеприятными словами. После этого репер прекратил всяческое общение с Кэти Топурией, которая, к слову, подружилась с его бывшей женой Айзой, треки перестали получаться удачными - поклонники постоянно критикуют за автотюн, да и интерес к соцсетям, судя по последней записи пропал.

Главное, чтобы после вероятной порчи Гуф не принялся за старое - не начал принимать запрещенные препараты, к которым ранее питал особую слабость. Именно они могут сократить количество его лет, а вот последствия магии может убрать практически любой экстрасенс.