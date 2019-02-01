Переворот в жизни Льва Лещенко произошел после развода с первой супругой

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Любовь певца и его супруги Ирины Багудиной проверена 40-летним сроком, но не все знают, что это не первый брак Лещенко. Только после развода он понял, что такое семья.

Первые браки часто происходят из-за юношеского максимализма и разбиваются о быт или испытание славой. Не стал исключением и первый брак Льва Лещенко с коллегой по сцене Аллой Абдаловой. Сперва пара купалась не только в любви, но и показывала небывалое творческое единство - в дуэте они исполнили песни, которые любимы и до наших дней - «Старый клен», «Песня о Москве» и многие другие.

Напомним, что Абдалова была невероятно красива и Лещенко, который был на несколько лет моложе, влюбился без памяти. К моменту их свадьбы, экс-супруга Льва Валериановича была уже знаменита и востребована. Только спустя много лет корифей эстрады рассказал, что с возрастом понял, что их брак был обречен изначально - любви не было, влюбленность была. Оказывается предложение он сделал Абдаловой только потому, что было как-то неудобно - встречаются, он ее провожает, а развития нет. Хотя до свадьбы они даже и не целовались, а вступив в брак - моментально стали отдаляться друг от друга. Тут же пошла и творческая конкуренция, зависть. Хотя об истинной причине расставания Лещенко рассказал только сейчас - Абдалова сделала тайком четыре аборта, он не настаивал на наследниках, но понимал, что с такой женщиной будущего не имеет.

После развода певец не надеялся на личное счастье и с головой ушел в творчество. Кардинально перевернула его жизнь встреча в Сочи с Ириной, возвратившись домой Лещенко подал на развод и стал строить новые отношения. Только спустя годы он понял, что значит быть любимым. Самой большой печалью Лещенко является отсутствие детей, он предполагает, что таким образом он расплачивается за аборты первой жены.