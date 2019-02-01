Няня Акиньшиной едва не убила их питомца

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Помощница, которая помогает Оксане Акиньшиной с детьми, едва не убила домашнего любимца семьи. Пережитый шок едва не довел звезду до сердечного приступа, хотя сперва она так кричала, что слышали и соседи.

Жизнь Оксаны Акиньшиной интересует не только ее поклонников, в прошлом году активно обсуждался ее возможный развод с супругом Арчилом Галовани, но после примирения о семье актрисы позабыли. Теперь же фанаты встревожились после информации о возможной госпитализации знаменитости. Семья старается растить детей в любви к животным, поэтому дома у них есть домашние любимцы.

На днях у Акиньшиной едва не случилась трагедия - неповоротливая няня наступила на черепаху и проломила ей панцирь. Дети Акиньшиной испугались и получили психологическую травму, а сама актриса так кричала, что едва не довела себя до сердечного приступа. Многие пользователи конечно посочувствовали такой беде, но все же предостерегли Акиньшину от таких нервных срывов и посоветовали попить успокоительное, ведь бурная молодость, проведенная с Сергеем Шнуровым дает о себе знать и состояние здоровья подводит знаменитость, несмотря на ее молодой возраст.

Правда актриса не рассказала, как же дети восстанавливают свой душевный покой, а вот сама она получила глубокое удовлетворение после увольнения виновницы трагедии. Теперь Акиньшина ищет новую няню, но после такого инцидента желающих может и не оказаться. Ранее актриса заявляла, что с рождением детей ее характер закалился и стал просто железным, а ее невозмутимости нет предела. По видимому она просто льстит сама себе, ведь неоднократно вела себя неадекватно.

Напомним, что соседка по даче обвинила звезду в попытке избить ее из-за припаркованного авто. Знаменитость подозревают в периодических приступах агрессии.