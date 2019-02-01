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Певица Наташа Королёва в последнее время изменилась до неузнаваемости, и особое внимание уделила своей груди, которая увеличилась как минимум на размер. Вполне возможно, что артистка легла под нож хирурга ради более молодого мужчины, чем Тарзан, чтобы соответствовать его внешнему виду.

Наташа Королева уже достаточно долгое время находится в США, где сейчас проходят съемки ее нового клипа. О том, что певица в скором времени выпустит клип на песню «Петли Поцелуи» стало понятно из записей на странице в соцсети Королёвой, где она неоднократно выкладывала фрагменты из съемочного процесса. Стоит отметить, что на одном из фото артистка облачилась в странный наряд, который полностью обтянул не только ее тело, но и часть лица, зато по форме глаз и бровям можно понять, что это именно она.

Несложно заметить, что на фото в сценическом костюме выделена больше всего одна часть тела - грудь. Ранее в источниках указывалось, что певица является обладательницей 3-го размера груди, при параметрах 98-67-94. Но с учетом, что она в последнее время заметно похудела, можно было предположить, что и грудь, как самая нестабильная часть женского тела уменьшится в размере. По новому фото этого не скажешь, наоборот, у многих сложилось впечатление, что певица обрела 4-й, а то и больше размер бюста.

Ни для кого не секрет, что Наташа Королёва не против пластических операций и сама пользовалась услугами хирургов. Касательно лица все понятно, поскольку возраст накладывает свой отпечаток - морщины, пигментация, обвисшая кожа. Но для чего понадобилась еще одна пластика груди? Для кого так старается Наташа Королёва?

Вполне возможно, что Наташа Королёва могла решиться на вторую пластику груди ради требовательного любовника. Им, согласно слухам, может быть композитор Герман Титов, в связи с которым певицу уже подозревали. Он молод, полон сил и энергии, и вряд ли ему захотелось бы смотреть на измененную с возрастом грудь. Если бы Наташа Королёва старалась для Тарзана, как полагают поклонники, то она начала бы проводить трансформацию над собой еще до появления разговоров о ее новом любовнике.

Отметим, что для съемок клипа на день был закрыт музей на Голливуд-бульваре ради Наташи Королёвой. Пока все гадают, кто смог обеспечить певице такие преференции, супруга Сергея Глушко продолжает и дальше шокировать своих подписчиков новыми непривычными образами и не рассказывает, что происходит в ее личной жизни.