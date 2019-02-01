Ведьмина купель: Цыганский заговор от пьянства Волочковой обернулся приворотом Джигурды

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В трудную минуту Волочкова попросила помощи у цыганской «целительницы» и ворожки.

Насыщенная жизнь балерины изумляет поклонников. Они даже немного благодарны ей за разнообразие, которым она стала баловать их в последнее время. Вместо однообразных шпагатов, фанаты недавно насладились телеэфирами с участием Волочковой и неожиданными встречами с необычными людьми. Так, после одной из репетиций, танцовщица повстречала свою старую приятельницу – цыганскую ворожку Ольгу Алмазову, которые некоторые за глаза называют ведьмой. О чём во время встречи говорили две женщины – неизвестно, но поклонники могли предположить, что балерина не могла упустить подвернувшийся случай, чтобы решить свои проблемы.

Известно, что цыганские «врачевательницы» обладают даром заговоров от разных житейских напастей – стоит им только «позолотить ручку». С последним у Волочковой, как известно, проблем нет, поэтому она, возможно, попросила избавить её от прогрессирующего пьянства. Может быть, Алмазова поколдовала над любимой купелью балерины и отныне каждое окунание будет целебным для неё. Однако, многие обратили внимание, что Анастасия теперь неразлучна с Никитой Джигурдой – хриплоголосый бард практически поселился в доме танцовщицы. Неужели заговор от пьянства обернулся приворотом Никиты, озадачились фанаты. После репетиций и записи песни Джигурда и Волочкова плавно переместились в спальню балерины и теперь не проходит и дня, чтобы Анастасия и Никита не явили подписчикам своих жарких объятий.