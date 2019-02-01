Оригинальное прощание: Рита Дакота призналась в вечной любви к Владу Соколовскому

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Дакота добавила семейные кадры с экс-супругом в свой новый клип, где пара счастлива и безумно влюблена.

Интерес к творчеству Риты Дакоты резко возрос после скандального расставания с супругом Владом Соколовским. Знаменитость получила статус обманутой женщины, что повлияло на тематику ее песен и клипов. Новый же клип на песню "Новые линии" исполнительница и вовсе анонсировала как реквием по потерянной любви.

В кадре поклонники смогли увидеть вехи нелегкой судьбы Дакоты. Но поразило всех ее признание в вечной любви к своему неверному экс-супругу Владу Соколовскому. Ключевой фразой Дакоты, которую каждый из ее фанатов трактует по своему стала: "Сегодня я впервые скажу правду о том, что чувствую на самом деле последние полгода. Это не просто песня, не просто клип, это мой главный ответ... Через несколько часов #новыелинии и моё сердце замерло". Такая трагическая подача конечно привлекает зрителей, но наводит на мысль о психическом здоровье звезды.

Действительно, задумайтесь, если мужчина вам изменяет и вы не можете ему простить этого и не готовы мириться - правильно, вы уходите и не хотите вспоминать о нем. Психологи доказали, что такое поведение свойственно самодостаточным женщинам, которые знают себе цену и не хотят быть посмешищем окружающих. Но есть и другой тип поведения - женщина как бы рассталась с изменяющим ей мужчиной, но все время старается его затронуть или через кого-то рассказать о своей любви и его страшной потере. Такая ситуация происходит и с Дакотой, сперва подруги звезды не давали прохода Соколовскому и поучали его уму разуму - чего только стоят откровения Айзы Анохиной.

Известно, что перед выходом клипа экс-супруги Влад Соколовский публично извинился за измены перед ней и рассказал о своих чувствах - оказывается теперь то он понял, что потерял. Такая цепь событий заставляет многих думать о том, что перед нами разыгрывается обычный спектакль и в скором времени пара объявит о своем волшебном воссоединении на радость фанатам.

Напомним, что таким же образом популярности добилась и Ольга Бузова, а многие ее поклонники считают, что Дакота просто воспользовалась удачным опытом.