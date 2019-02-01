«Базуки уходят на дно»: Малиновой противно прикасаться к Терешину даже ради пиара

Сегодня, 15:29

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин не только не интересен девушкам, но и нескольким десяткам тысяч фолловеров, которые отписались от эпатажного «бройлера».

Кирилл Терешин запомнился всей России, как обладатель синтоловых рук, которые он смоделировал и накалывал себе самостоятельно. Ради легких денег Терешин готов гробить свое здоровье, при том, что ему может грозить в будущем ампутация рук. Девушки, которые также не прочь купаться в лучах славы и в погоне за подписчиками часто прибегают к помощи синтолового качка Терешина, изображая любовь. Правда, их неприязнь к недо-блогеру видна невооруженным взглядом.

По всей видимости, базуки неумолимо уходят на дно, как и деньги, которые Терешин зарабатывает с помощью них. Для того, чтобы подогревать к себе постоянно интерес и зарабатывать деньги, Терешин не брезгует предложениями от девушек с просьбой пропиарить их страницу в соцсети. На этот раз влюбленную в Терешина играет 21-летняя Настя Малинова, студентка РГСУ, которая гонится за количеством подписчиков и ради этого готова на все.

На последнем видео «рук-базук» Малинова делает массаж Терешину, но по ней заметно, что она чувствует некий дискомфорт при телесном контакте с синтоловым качком. Складывается ощущение, что Малиновой противно прикасаться к Терешину даже ради пиара, хотя знает, что это ей может подарить мгновенную легкую славу, как это было с Олесей Малибу.

Никакой нормальной девушке не будет нравиться парень, который в любой момент может стать инвалидом. Терешин умышленно делает из себя фрика, чтобы нравиться подписчикам, которые поначалу попросту над ним издевались и шутили, а теперь понимают, что синтоловый качок заигрался и играет в игры со смертью. А пока он на волне славы, и от него еще отписались не все подписчики, которые хотели увидеть эпатаж, такие девушки, как Малинова будут изображать его вторых половин сквозь неприязнь и чувство отвращения.