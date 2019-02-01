«Царские планы на детей»: Галкин и Пугачёва могут готовить детей к звёздному будущему

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Пока Максим тешит себя лайками в Instagram, Лиза и Гарри получают фанатскую базу. Выставление на показ малышей четы Галкиных не только создаёт фанатскую базу, но и определяет всё будущее.

Максим Галкин и Алла Пугачёва активно освещают свою жизнь в соцсетях. Это и не странно, ведь звёзды такой величины хотят избавиться от слухов со стороны журналистов, общаясь со зрителем напрямую. Это касается и детей четы Галкиных. Максим решил выкладывать о них материалы, чтобы избежать чрезмерного внимания со стороны прессы, от части это сработало, но и дало ответную реакцию. Недавно появились данные, что Галкин с Пугачёвой имеют царские планы на малышей и пиарят их с детства.

Лизе и Гарри фанаты уже давно пророчат звёздное будущее. Девочка всё больше напоминает артистичную маму Аллу, а мальчик более усердный и сосредоточенный, но тоже с развитой фантазией. Галкин в интервью признавался, будучи артистом, ему очень льстит похвала и одобрение со стороны фанатов в соцсетях. По словам юмориста, он «подсел» на внимание в Сети.

Однако, хейтеры решили, что звёздная семья попросту использует Instagram и интерес к своей персоне ради продвижения малышей и построения им будущего.

Гарри и Лиза действительно активно занимаются языками и учёбой, работая с лучшими учителями. О царских замашках их родителей также говорит не только дом-замок с антиквариатом и картинами, но и желание назвать малышей необычными именами. Так, звёздные родители хотели назвать Лизу Моной. В итоге и вышло по примеру величайшей картины.

Тяга Пугачёвой к полотнам Леонардо да Винчи прослеживалась и в воспитании внучки. В прошлом году певица хвасталась фотографией, на которой дочь Кристины Орбакайте запечатлена в образе Моны Лизы. Впрочем, любит Примадонна и себя сравнивать с великими полотнами, которые развешаны по всему её замку.

Это наталкивает на мнение, что Галкин и Пугачёва действительно могут готовить детей к звёздному будущему. Они не только сравнивают и уподобляют их великому, но и прививают это чувство с самого детства, загружая их занятиями. Галкин часто хвастается как его дети знают французский, и настолько они развиты.

Благодаря публикациям Максима, фанаты и зрители уже успели полюбить талантливых малышей. Из-за этого, в будущем, имея фанатскую базу, им не составит труда за несколько щелчков стать популярными звёздами, ведь многие их помнят маленьким милыми детьми той самой Примадонны.