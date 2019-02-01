«Завралась по уши»: Матвейчук мог «удрать» от Макеевой из-за невыносимой стервозности

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Анастасия Макеева утверждает, что их союз с Глебом Матвейчуком распался из-за отсутствия детей. Но похоже, что актриса сильно лукавит.

Поклонники Анастасии Макеевой помнят ее болезненный развод с Глебом Матвейчуком и ее депрессивное состояние после него. Актриса долгое время не могла смириться с тем, что от нее ушел любимый мужчина, и основной причиной расставания она называет отсутствие ребенка, о котором мечтал ее супруг. На данный момент оба артиста счастливы в браке, но похоже, что до этого Макеева зря изображала из себя жертву.

Как отмечают поклонники на странице у Анастасии Матвеевой, актриса завралась по уши, изображая из себя обиженную женщину. По крайней мере, они убеждены, что не каждый нормальный мужчина готов вытерпеть жену, которая сильно страдает звездной болезнью, обладает тяжелым характером, и с ней попросту невозможно общаться. Учитывая, что эти слова исходят от поклонников, сложно представить, что пришлось пережить ее предыдущим мужьям. К слову, нынешние отношения с мужчиной - уже четвертые для актрисы по счету после брака с Петром Кисловым, Алексея Макарова, а также Глеба Матвейчука.

Есть вероятность, что Матвейчук мог «удрать» от Макеевой из-за невыносимой стервозности и излишней скандальности, которые испортили всю романтику отношений, а не из-за того, что ее супруг, который сейчас счастлив в новых отношениях, сильно увлекся карьерой. Но, безусловно, актрисе было выгодно показать, что именно он виноват в их разводе. Если же Анастасия Макеева так общается со своими мужьями, как и с поклонниками, то становится понятно, почему она так и не смогла до этого стать счастливой. Безусловно, ребенок играет большую роль в формировании счастливой семейной жизни, но когда будущая мать находится в постоянном нервном напряжении и не умеет ладить с другими людьми, то чему она может научить своего наследника?

В первую очередь Анастасии Макеевой необходимо понимать, что она не является востребованной артисткой Голливуда, и поэтому необходимо быть снисходительнее к тем, кто дает ей работу, которая приносит ей удовольствие. Ведь на этой почве строится и личная жизнь - мужей не стоит воспринимать как дополнение к карьере.