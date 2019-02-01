«Наркотики затмили разум»: Гребенщиков в шаге от смерти обратился к Борисовой

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Гребенщиков может стать третьим в череде скончавшихся исполнителей от алкогольной и наркотической зависимости.

Новые факты жизни Михаила Гребенщекова открыла нам российская телеведущая Дана Борисова. Дана рассказала всем о том, что когда-то Михаил, российский певец и композитор, просил у неё помощь избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Среди звёзд не впервой говорят о подобных вещах: очень часто в очередном творческом кризисе любимцы публики придаются алкоголю и наркотическим веществам.

Дана Борисова, которая сама не так давно была наркоманкой, после своего счастливого выздоровления начала помогать другим людям бороться с той же проблемой. На её счету попытки вылечить музыканта Евгения Осина или Криса Кельми, которые не так давно скончались. Сейчас, говоря о Гребенщикове и о тех претензиях, которые выдвигает он Дане, своей помощнице в борьбе со страшным недугом, можно сказать, что сам он находится в шаге от смерти. Изначально, Михаил обратился к Борисовой за помощью: у него было тяжелое состояние зависимости от наркотиков. Ранее он сообщал, что много пьет и употребляет запрещенные препараты.

Дана пишет: «Вынуждена опубликовать просьбы о помощи Михаила, который поливает меня грязью, после того как я на его просьбы о помощи встретилась ,пообщалась и организовала полное содействие…К сожалению, алкоголики и наркоманы неблагодарны, сама раньше была такой, считала что мне все должны». Дана говорит вполне верные вещи и подчеркивает то, что Гребенщикова никто не тянул в реабилитационный лагерь, что сейчас наркотики затмили ему разум.

Совсем недавно появилась информация об отдельной теме в программе «Прямой эфир», где Андрей Малахов пытается уговорить Михаила пойти на лечение, но после заявления певца о том, что его затащили туда «насильно», Дана предоставила материал о добровольных намерениях самого исполнителя.