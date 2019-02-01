Вслед за Осиным? Певца Шуру заметили в вытрезвителе

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Шура мог пропить единственную квартиру в Москве на почве невостребованности.

Ни для кого не секрет, многие звёзды, потеряв былую востребованность, на фоне одиночества и тоски прибегают к чрезмерному употреблению алкоголя. Так, в сети всерьёз обеспокоены за жизнь популярного певца 90-х Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура. Ещё летом певца заметили в элитном московском вытрезвителе в крайней стадии алкогольного опьянения. К слову, в соседней палате лежал экс-вокалист группы «Браво» и исполнитель известного хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин.

Однако, в реабилитационном центре певцу смогли помочь лишь отчасти: несмотря на цирроз печени и постоянные жалобы на заболевание ног, Осин продолжал выпивать, что, по всей видимости, и стало причиной смерти известного музыканта в 2018 году. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием певца и переживают, чтобы Шура не ушёл вслед за Осиным.

По словам пользователей, несмотря на дорогостоящие условия центра, при желании с легкостью возможно пронести в вытрезвитель несколько бутылок некрепкого алкоголя, что должно полностью противоречить правилам учреждения.

Заметим, не так давно Александр рассказал на одном из ток-шоу о потере единственной квартиры. По словам Шуры, звезда 90-х осталась без крыши над головой в 43 года. Предполагается, именно это стало причиной продолжительного запоя артиста.