Пугачёва «слопает»: Киркоров открыто поиздевался над юбилеями Леонтьева и Крутого

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Киркоров воспользовался удобным случаем подтвердить свою верность Пугачёвой.

На своей странице в соцсети Филипп опубликовал совместное фото с «двумя Яковлевичами» - Валерием Леонтьевым и Игорем Крутым. Фото было сделано в последний день зимнего отпуска Киркорова в Майами. Певец напомнил, что в этом году поклонников ждут два важных юбилея. 19 марта своё 70-летие празднует Леонтьев, в октябре 65 лет исполняется Крутому. Валерий Яковлевич отметит праздник концертом в Кремлёвском дворце, а Игорь Яковлевич устроит грандиозное выступление в Нью-Йорке. Фанаты обратили внимание, что подтекст публикации Лучезарного был совершенно на поверхности. Оповещая поклонников о знаковых датах своих друзей, он открыто поиздевался над ними.

Киркоров прекрасно отдавал себе отчёт, что всё внимание в этом году «слопает» юбилей Примадонны, который случится 15 апреля. Уже известно, что 70-летию Аллы Борисовны посвящены 2 грандиозных концерта, не считая тех, которые непременно планируются. Ажиотаж вокруг этого не утихает с конца прошлого года, когда в мгновение ока были раскуплены билеты на шоу в Кремле. Возможно, Киркоров хотел польстить своим «любимым Яковлевичам», намекая, что и они получат свою долю оваций в год Примадонны. Но многие уверены, что этим Филипп в очередной раз выказал своё подобострастие перед бывшей супругой, унизив общих с нею друзей.