Анастасия Макеева призналась, чем занимается её новый муж

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Анастасия Макеева в своём блоге Instagram поделилась с фанатами подробностями семейной жизни с новым мужем и рассказала о его сфере деятельности.

Напомним, что в конце прошлого года актриса тайно вышла замуж в очередной раз. Первым её супругом был актёр Пётр Кислов, вторым Алексей Макаренко, а следующим Глеб Матвейчук. С последним они прожили 8 лет и последние три года пытались завести ребёнка, но безуспешно. Скорее всего, это и стало причиной разрыва пары.

А вот личность нынешнего возлюбленного Макеева тщательно скрывает, объясняет это тем, что счастье любит тишину. «Я никогда никому теперь не расскажу, что, с кем и как у меня» - заявила актриса.

А совсем недавно она посетила спектакль «Анна Каренина» со своим новым мужем и рассказала подписчикам, с чем связана его деятельность.

Анастасия говорит, что ранее супруг не знал её как актрису и совсем не интересуется театром. «Во время спектакля он решал свои важные моменты по работе и у него был свой, параллельно идущий спектакль», - рассказала Макеева.

Подписчики восхищались красотой и талантом актрисы, делали комплименты и интересовались, кто же муж звезды и в какой сфере он работает: «Прекрасная актриса, талант!», «Анастасия, расскажите, кем работает ваш муж? И кто он вообще?».

Настя увиливала от ответов, но всё-таки призналась, чем занимается её новый муж: «Мой супруг азартен в своём бизнесе, и когда в его сфере важный момент, он как ребёнок с плейстейшен».

В каком именно бизнесе фанаты пытались выяснить, но Анастасия пока воздержалась от комментариев.